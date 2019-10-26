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CHP'li gençler camide kahvaltı yaptı

CHP Kocaeli Gençlik Örgütü, sabah namazı sonrası cami cemaatiyle kahvaltı yapıp, sohbet etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, Gençlik Kolları İl Yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Engin Akbulut ve Yönetimi bu sabah Yeni Mahalle’de bulunan Seyit Battal Gazi Cami’inde sabah namazı sonrası cami cemaatiyle birlikte kahvaltı etti.

ELEŞTİRMİŞLERDİ

Sabah namazı sonrasında cami cemaatinin daveti üzerine birlikte kahvaltı ettiklerini belirten CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Samimi bir ortamda sohbet ettik. Birlikte kahvaltı yapıp, sıcak çaylarını içtik” ifadelerini kullandı.

Dönemin AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş 2015 yılında Gebze'de bir camide kurulan kahvaltı sofrasında ağırlanmış, CHP’liler tarafından bu kahvaltı camilerin lokanta gibi kullanılmayacağını belirterek eleştirilmişti.

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