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Fikret Güler'in acı günü...

CHP Gölcük ilçe Başkanı Fikret Güler’in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
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Cumhuriyet Halk Partisi Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel’in kayınvalidesi, Vehbiye Arabacılar vefat etti. Arabacılar’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Camii’nden kılınacak cenaze namazının ardından Aile Mezarlığına defnedilecek.

Bugün 12:53 TSİ - Yaşam

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