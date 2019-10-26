Cumhuriyet Halk Partisi Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel’in kayınvalidesi, Vehbiye Arabacılar vefat etti. Arabacılar’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Camii’nden kılınacak cenaze namazının ardından Aile Mezarlığına defnedilecek.
Bugün 12:53 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 13:01 TSİ
Fikret Güler'in acı günü...
CHP Gölcük ilçe Başkanı Fikret Güler’in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz