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İl Göç Müdürü Erkoç Kariyer Günleri’nin konuğu oldu

“Geleceği Birlikte İnşa Edelim” Projesi kapsamında Kariyer Günleri programının konuğu Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından organize edilen, İçişleri Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen "Geleceği Birlikte İnşa Edelim" Projesi kapsamında “Kariyer Günleri” programının konuğu Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç oldu.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği‘nin ev sahipliğinde gerçekleşen, Ayışığı Kültür Merkezinde düzenlenen programa Kocaeli Üniversitesi Dilmer (Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, İl Göç İdaresi Yabancılar Çalışma Grup Başkanı Osman Hüner, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu, KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dilmer Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Kırca, KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Kadiroğlu, dernek Başkanımız Fatih Karaçoban ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

EĞİTİM SÜREÇLERİNİ AKTARDI

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban’ın selamlama konuşması ile başlayan programda İl Göç MüdürüMehmet Erkoçeğitim hayatından bugüne kadar geldiği süreçleri öğrencilere aktardı. Daha sonra Erkoç ve Yabancılar Çalışma Grup Başkanı Hüner özellikle yeni gelen öğrenciler için birçok merak edilen konularda bilgiler verirken soruları da cevapladırdı. Programda Kocaeli’ye yeni gelen öğrenciler için Eimal Dorani tarafından İngilizce, Aiman Almakhadri tarafından Arapça ve Ulug'bek Ruziev tarafından Rusça çeviri yapıldı.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Dernek Başkanı Fatih Karaçoban, samimi bir ortamda gerçekleşen program sonunda katılımlarından dolayı İl Göç Müdürü Mehmet Erkoç'a, desteklerinden dolayıKOÜ Dilmer Müdürü Doç. Dr. Şefaattin Deniz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi'ye, Ayışığı Derneği’ne, üyelere ve öğrencilere teşekkür etti.

Bugün 13:03 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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