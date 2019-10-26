Teleferik sözleşmesi iptal edildi

Valter Asansörleri adlı firmanın kazandığı, içinde otel ve sosyal donatıları da barındıran ve yaklaşık maliyeti 100 milyon lirayı bulan teleferik projesinde yeni gelişme yaşandı. Yeni başkan Mustafa Kocaman ise ekim ayı meclis toplantısında sözleşmeyi incelediğini, bu dönem Kartepe’ye teleferik projesini kazandırmak istediklerini söylemişti. Sözleşmede yer alan süre bu hafta Çarşamba günü sona erdi. Kartepe Belediyesi, Valter Asansörleri ile yaptığı teleferik projesinin sözleşmesini iptal etti.

NASIL BİR YOL HARİTASI İZLENECEK

Kartepe’ye teleferik kazandırma konusunda kararlı olan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın yol haritası ise merak ediliyor. Başkan Kocaman’ın Büyükşehir Belediye BaşkanıTahir Büyükakın ile konuyu müzakere edeceği, ardından gerekli adımları atmaya başlayacağı, belediye kaynaklarından yapma imkanı varsa yeniden ihaleye çıkacağı ifade ediliyor.