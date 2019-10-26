Görevliler kilitleri kırınca polis alarma geçti

Edinilen bilgilere göre Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde esnaık yapan bir vatandaş sabah saat 11.00 sıralarında polisi

arayarak, beyaz bir minibüsle gelen iki kişinin giysi kumbarasının kilidini kırdığını ve içinden malzemeleri aldığını söyledi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis, giysileri alan aracı durdurdu ve şahısları sorguladı. Yapılan inceleme sonrasında şahısların görevli olduğu ve arızalı olan kilitleri kırıp, kumbaraları boşaltarak yeni kilit taktıkları öğrenildi. Heyecanlı anların yaşandığı mahallede inceleme yapan polisler daha sonra normale döndüler. Cadde esnafı, giysi kumbaralarının soyulduğunu ve alınan elbiselerin pazarlarda satıldığını duyduğunu, bu nedenle de benzeri bir olayın yaşanma ihtimaline karşı polisi aradığını söyledi.