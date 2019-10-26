Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:05 TSİ- Gündem G: Bugün 14:10 TSİ

Küçük çocuğa tokadın bedeli ağır oldu! Savcı 6 yıl istedi...

Mersin’de 7 yaşındaki bir çocuğun ve annesinin darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile zanlı Nadir Kızılbulut hakkında dört ayrı suçtan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek...
mask
Büyütmek için resme tıklayın

6 Ekim’de meydana gelen olayda Nadir Kızılbulut adlı şahıs çıkan bir tartışmaya müdahale ederek 7 yaşındaki (Ürdün vatandaşı) Sedra el Haldi bir çocuğu gayet sert bir şekilde tokatlamış, yanındaki aannesini de  iterek darp etmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük tepki gören olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve soruşturma neticesinde Kızılbulut tutuklanmıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Darp ettiği çocuğun ailesinin evinin camlarını kırdığı ve ‘sizi burada yaşatmayacağım’ diye bağırdığı da belirtilen Nadir Kızılbulut hakkında ‘mala zarar verme’, ‘çocuğa karşı basit yaralama’, ‘(anneye karşı) basit yaralama’ ve ‘ tehdit’ suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bugün 14:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
Bu taksiyi gören hemen polisi arasın mask
Bu taksiyi gören hemen polisi arasın
Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı! mask
Kocaeli'nin 76 günlük suyu kaldı!
O ilçelerde 3 gün elektrikler kesilecek! mask
O ilçelerde 3 gün elektrikler kesilecek!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL