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Babasının arabasıyla kaza yaptı, aracı kaza yerinde bırakıp kaçtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde babasının arabasıyla kaza yapan genç arabayı kaza yerinde bırakıp kaçtı.
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Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında, 28 yaşındaki G.K'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü G.K., aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine dışarı çıkanlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, aracın başında kimseyi bulamadı. Yapılan incelemede aracın sahibi A.K'ye telefonla ulaşan görevliler, kaza hakkında bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine arabayı A.K.'nin oğlu'nun aldığı ve çarptığı belirlendi.

Araçta büyük hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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