TBMM’de geçtiğimiz hafta Gümrük Kanunu görüşmelerinde CHP grubu adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Meclis’e gelen yasaların milletin gündeminden uzak olduğunu belirterek “Yine millet yok, yine yandaş var” dedi. Sanayi Komisyonuna ilk kez bu yasama yılında katıldığını belirten Akar, gelen ilk gündemin Gümrük Yasası olduğunu ancak yasanın hazırlanışında işin taraflarının görüşlerinin alınmadığını söyledi. Yasa hakkında imza sahibi olan AKP Milletvekillerinin de bilgisi olmadığının altını çizen Akar, komisyon görüşmelerinde sadece bir soru sorduğunu ancak buna ne Bakan Yardımcısı’nın ne de bürokratların cevap veremediğini kaydetti.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI NEDEN KURULAMADI

Yasa da getirilen değişikliklere dikkat çeken Akar, şunları söyledi: “Burada bir başka mesele daha var; bu kanunu getirenler, geçmişte Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'yla ilgili yaptırımda bulunanlar gümrük müşavirleri odası kurulmasına karşı çıkıyorlar. Bu kanunun geçici 6'ncı maddesinde ‘Gümrük müşavirleri odası kurulabilir.’ diyor fakat yirmi yıldır gümrük müşavirleri bir oda kuramıyorlar. Niye kuramıyorlar biliyor musunuz? İşte, bu kanunu size, Meclis’e getiren insanların kişisel kaprisleri ve daha önceki kişisel çekişmelerinden dolayı bunu kuramıyorlar. Şimdi, dış ticaretin yüzde 90'ını gümrük müşavirleri yapıyor. Kamu-özel arasında köprü görevi yapıyor bu insanlar. Üç yıl staj ve üç ayrı sınavdan geçerek gümrük müşaviri olabiliyorlar ama aynı doktorlar gibi, aynı avukatlar gibi, aynı diğer kamu ile özel arasında ilişki kuran odalar gibi bir oda talepleri var ama kanunda olmasına rağmen kanun uygulanmıyor ve oda talepleri yerine getirilmiyor.”

SORUNLARI ÇÖZMÜYOR

Kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte Türkiye’deki kaçakçılığı, adaletsizliği, gümrük kapılarında karşılaşılan sorunları, olumsuzlukları yine konuşmaya devam edeceklerini belirten Akar, “Gümrük vergilerinden, dolaylı koyduğunuz vergilerden dolayı- Avrupa'nın ürettiği ürünlerin devlete hiçbir faydası olmadan ülkede satılmasını sağlayacaksınız” diyerek yasanın bu şekliyle hiçbir soruna çare olmayacağını söyledi.