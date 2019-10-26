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Yüzlerce yıllık miras yok oluyor

Elde edilen bilgilere göre Kandıra Tatar Ahmet Köyü’nde bulunan köy camisi, bakımsızlık nedeniyle yok oldu. Caminin onarım projesi onaylandığı halde, İstanbul su havzasında kalması nedeniyle bölgeye kazma vurulamıyor
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Kandıra Tatar Ahmet Köyü sakinleri, köylerinde yer alan tarihi camiinin bakımsızlık nedeniyle yıkılmasından şikâyet etti. Kocaeli'nin tarihte önemli bir yeri olduğunu ve ilimizde çok sayıda kalıntı olduğunu belirten vatandaşlar, kültürel mirasa sahip çıkılmamasının yanlış olduğunu aktardılar. 

İSKİ MÜSAADE ETMİYOR

Caminin define meraklıları tarafından harabeye çevrildiğini söyleyen Kandıralı vatandaşlar, camiinin Osmanlı'dan günümüze kadar geldiğini ancak bugünkü durumunun içler acısı olduğunu söylediler. 1800’lerin sonunda inşa edildiği belirtilen caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olduğu ve onarım için yapılan projenin Koruma Kurulu tarafından onaylanmasına karşın, bölgenin İstanbul İSKİ’nin su koruma havzasında kalması nedeniyle yasal olarak kazma vurulamadığı öğrenildi. Caminin hazır olan onarım projesinin uygulanabilmesi için, İSKİ’nin müsaade etmesi gerekiyor.

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