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Erdoğan’dan EYT yorumu: 40 yaşında emeklilik mi olur?

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da EYT mağduru bir kadınla sohbet etti. Kadının "EYT çıkacak mı?" sorusuna Erdoğan "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" diye yanıt verdi.