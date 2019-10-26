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Erdoğan’dan EYT yorumu: 40 yaşında emeklilik mi olur?

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da EYT mağduru bir kadınla sohbet etti. Kadının "EYT çıkacak mı?" sorusuna Erdoğan "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" diye yanıt verdi.
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Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

EYT MAĞDURU KADINLA SOHBET ETTİ

Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Kadın Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur” yanıtını verdi.

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