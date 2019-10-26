Türkiye şampiyonluğu bulunan Kocaelispor Master Futbol Takımı, yeni bir şampiyonluk umuduyla Antalya Turnuvası hazırlıklarına başladı. Kocaelispor’un eski efsane kalecisi Dimitru Stingaciu ve oğlu Aleks de, eski takım arkadaşlarının yer aldığı Master takını ziyaret erek hasret giderdi. Uzun yıllar Romanya ümit Milli takım antrenörlüğü de yapmış olan Stingaciu, adeta İzmit hemşerisi olmuş, Veliahmet Mahallesi’nde yıllarca ikamet etmişti. Fevzi Açıkgöz’ün de misafiri olan Romen antrenör, “Dostlara selam olsun. Sizi hiç unutmadım” dedi.
Bugün 16:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:17 TSİ
Kocaelispor'un efsane kalecisi dostlara selam yolladı
Türkiye şampiyonluğu bulunan Kocaelispor Master Futbol Takımı, yeni bir şampiyonluk umuduyla Antalya Turnuvası hazırlıklarına başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz