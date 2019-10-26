Kocaelispor'un efsane kalecisi dostlara selam yolladı

Türkiye şampiyonluğu bulunan Kocaelispor Master Futbol Takımı, yeni bir şampiyonluk umuduyla Antalya Turnuvası hazırlıklarına başladı. Kocaelispor’un eski efsane kalecisi Dimitru Stingaciu ve oğlu Aleks de, eski takım arkadaşlarının yer aldığı Master takını ziyaret erek hasret giderdi. Uzun yıllar Romanya ümit Milli takım antrenörlüğü de yapmış olan Stingaciu, adeta İzmit hemşerisi olmuş, Veliahmet Mahallesi’nde yıllarca ikamet etmişti. Fevzi Açıkgöz’ün de misafiri olan Romen antrenör, “Dostlara selam olsun. Sizi hiç unutmadım” dedi.