Remzi Kaya BBP’de seçilmiş başkan

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli Olağanüstü İl Kongresi bugün İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda gerçekleşti. Kongreye Genel Başkan Mustafa Destici’nin yanı sıra BBP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı’na atanan Remzi Kaya,Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Türk Ocakları Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve çok sayıda partili katıldı.Kongrenin Divan Başkanlığı’nı ise Ali Keser yaptı.

Kongrede genel merkez tarafından atanan Remzi Kaya tek aday olurken, BBP’nin Kocaeli’de toplam 2 bin 500 üyesi bulunan partide 361 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Tek adaylı kongrenin ardından il başkanlığı görevine getirilen Remzi Kaya seçilmiş il başkanı oldu.

“İFTİRA ATANLAR OLABİLİR”

BBP İl Başkanı Remzi Kaya il başkanlığı hakkında yaptığı konuşmada, “ Bizi bu göreve layık gören Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan 27 yıl önce liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurduğu Büyük Birlik Partisi’nde görev yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Biz mazlumların umudu olan bir davayı yürütüyoruz. Duruşumuzdan taviz vermeden bundan sonrada yolumuza devam edeceğiz. Bizde bazı oluşumlarda ki gibi hesap- kitap işleri asla olmuyor. Bizim önümüze engeller koymak, iftiralar atanlar olabilir. Korkmadan, yıkılmadan yolumuza devam edeceğiz. Genel Başkanımıza ve tüm dava arkadaşlarımıza sözümüz, devir aldığımız bayrağa en temiz şekilde sahip çıkmaktır. Bölücülük hayali kuranları şunları söylemek istiyoruz; Onların hayalleri varsa onların hayallerini onlara zindan ederiz. Biz bayrağımız için, toprağımız için, namusumuz için ölürüz. Söz konusu vatansa Dünya’nın şah damarını keseriz” dedi.

“BELLİ BİR NOKTADA BAŞARILI DA OLDULAR”

Kongrede konuşan Genel Başkan Mustafa Destici “ Kocaeli’nde görev yapan tüm il başkanlarımıza, yönetimlerine ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev alacak olan yeni il başkanımıza ve yönetimime başarılar diliyorum. Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor. Suriye’de yaşanan süreç bizim içinde olmamız gereken bir süreçti. Bize ne diyerek içimize kapanmamız mümkün değildi. Türkiye kendi hudut güvenliğini sağlamak, mültecileri kendi topraklarına göndermek için çeşitli harekatlar gerçekleştirdi. Barış Pınarı Harekatını başlattığımızda ABD ve Avrupa bunun bir işgal olduğu yönünde kara propaganda başlattılar. Bu noktada belli bir noktada başarılıda oldular” şeklinde konuştu.

“HER YERDE BAŞLATMALIDIR”

Sözlerine devam eden Destici “ Filistin’den Arap Birliğinden gerekli desteği göremedik. ABD’nin her ambargosunda koruduğumuz İran’da burada sınıfta kaldı. Kendi ülkemiz olan KKTC Cumhurbaşkanı bile bizi sırtımızdan hançerledi. Türkiye’nin yaptığı haklı operasyona şimdi mecliste oturanlardan bazıları işgal diyor. Siyasi bölücülerin mecliste yer almamaları lazım. Bizim anlamakta zorlandığımız nokta bu kadar hain bu topraklarda nasıl yetişti? Eğer o topraklardan DEAŞ temizlendiyse bu bizim ülke olarak başarılı politikalarımızla olmuştur. PKK PYD/YPG kimin itiyse DAEŞ onun köpeğidir. Türkiye bundan sonra da harekatı lüzum gördüğü her yerde başlatmalıdır” dedi.

BÜYÜP BİRLİK PARTİSİ YENİ İL YÖNETİMİ

Remzi Kaya, Davut Eşe, Gökmen Türkkanı, Tutku Tümer, Mehmet Said Özer, Erdoğan Koç, Sevgi Şanlı, Davut Karayel, Osman Doyduköz, Murat Ağçay, Zülfikar Şahin, Ziya Polat, Avni Şimşek, AfikTekinok, Murat Ayık, Murat Şenel, Selim Öztürk,

DİSİPLİN KURULU

Mehmet Korkmaz, Hüsamettin Özkan, Nail Aykız