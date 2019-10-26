Kaff Group Gayrimenkul’e görkemli açılış!

Görkemli bir şekilde gerçekleştirilen açılışa işletmeci Ülkü Akman, Çenesuyu-Plajyolu Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Akman (babası) ve yakınlarının yanı sıra; Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Av. İbrahim Tavan, Ordulular Federasyonu Başkanı Muharrem Can, Kafkas Derneği Başkanı Erdal Çatan, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı ve Turyap Emlak İzmit sahibi Murat Uygun ve çok sayıda davetli katıldı.

“GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Açılışta konuşma yapan işletmeci Ülkü Akman; “Ben bir fabrikada yöneticilik yapıyordum, ayrıldım. Sonra yakın çevremden emlak sektörüne girmemin büyük bir başarı getireceği yönünde tavsiyeler aldım ve bu beni çok teşvik etti. 7 aydır sektörde belirli başarılara da imza attık, kuruluş hikayemiz böyle başladı. Şirket olarak güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

HACIOĞLU: SEKTÖRÜMÜZ ÇOKİYİ BİR VİZYONA SAHİP

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı; “Sektöre atılanların da sektöre üye olanların da destekçisiyiz. Burada verilmiş çok büyük bir emek var. Hayırlı uğurlu, boş kazançlı olsun diyorum. Kocaeli emlak sektörü iyi bir vizyona sahip. Son zamanlarda sektörümüze olan ilgi artıyor bu durum da bizi mutlu ediyor ama 5 Aralık’tan sonra her isteyen ofis açamayacak, öncelikle yetki belgelerinin tesis edilmesi gerekiyor. Bu durumda mesleğe yeterlik sahibi olanlar mesleği icra edebilir” dedi.