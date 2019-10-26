İzmit Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen şahısın hakimiyetindeki otomobil motora çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpanın etkisiyle yere düştü. Yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.
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İzmit'te kaza: 1 yaralı!
İzmit Sanayi Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil motora çarptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz