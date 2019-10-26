Dilovası’na tam destek

Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkan Vekili Adnan Sak, kendilerine destek veren misafirlerine teşekkür etti. Sak “Davetimize icabet ederek Şekerpınar Stadı’nda oynadığımız Çayırova Fatihspor - Dilovası Belediyespor maçımızı izleyen, bizlere ve sahada mücadele eden çocuklarımıza moral olan TUKOSİAD başkan ve yönetim kurulu üyelerine, Dilovası Belediyespor Yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum, Sağ olun var olun. Sizleri aramızda görmekten onur duyduk” dedi.