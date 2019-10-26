29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir araya gelen Selaniksporlu futbolcular, bayramı erken kutladı. Kulübün efsane başkanı İsmet Tuğral, sporcuları ve eşiyle beraber bayramı kutlarken, Atatürk’ün önemini anlatan bir konuşma yaptı. Sevimli miniklerin görüntüsü herkesi duygulandırdı.
Bugün 16:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:42 TSİ
Selanikspor Cumhuriyet’i kutladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir araya gelen Selaniksporlu futbolcular, bayramı erken kutladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz