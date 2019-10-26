Selanikspor Cumhuriyet’i kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bir araya gelen Selaniksporlu futbolcular, bayramı erken kutladı. Kulübün efsane başkanı İsmet Tuğral, sporcuları ve eşiyle beraber bayramı kutlarken, Atatürk’ün önemini anlatan bir konuşma yaptı. Sevimli miniklerin görüntüsü herkesi duygulandırdı.