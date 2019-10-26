Dünya Şampiyonları el üstünde

27 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılan Dünya Gençler Muay Thai şampiyonasında milli takımda ülkemizi temsil eden Gölcüklü Ezgi Adıslıoğlu 60 kg genç bayanlarda ve Muhammer Can Şahin 86 kiloda dünya şampiyonu olarak Ay Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiri, İstiklal Marşımızı çaldırdı. Dünya Şampiyonları Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut’u ziyaret etti. Kaymakam Karabulut, Dünya Şampiyonlarını tebrik ederek, ‘Sizlerle gurur duyuyoruz’ dedi.

‘ÜLKEMİZE VE GÖLCÜK’E BÖYLE GURUR YAŞATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ’

Ülkemizi Antalya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonasında en iyi şekilde temsil eden ve 2 Dünya Şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği tattıran Sporcular Ezgi Adıslıoğlu, Muhammer Can Şahin ve Seyit Ali Civan Kaymakam Karabulut’u ziyaretlerinde, ‘Ülkemize ve Gölcük’e böyle gurur yaşattığımız için çok mutluyuz’ dediler. Kaymakam Cengiz Karabulut sporcularımıza, antrenörlerine ve ailelerine ilçemiz adına teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.