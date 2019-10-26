AK genç Dilovasılılar halı sahada buluştu

AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları halı saha maçlarında buluşmaya devam ediyor. Seçim sürecinde Teşkilat çalışmaları ile yoğun günler yaşayan AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları, Gençlik Kolları Sosyal Politikalar birimi tarafından her hafta farklı bir mahalle veya gençlik derneği ile halı saha maçında bir araya geliyor. AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları bu hafta Ultra Aslan Dilovası ekibini ağırladı.

MAÇTA DOSTLUK KAZANDI

AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları toplantılarından sonra akşam saatlerinde oynanan maçta 6’şarlı iki takım mücadele etti. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve Ultra Aslan Dilovası Temsilcisi Ümit Kara’nın da oynadığı maç çekişmeli bir şekilde devam etti. Maçın sonunda takımların birbirleriyle olan hoş muhabbeti maçta dostluk kazandı dedirtti. Başkan Sarıca" Gençlik Kolları olarak seçimden sonra da teşkilat çalışmalarımızın güçlü bir şekilde devam ettiği bu günlerde stres atmak için arkadaşlarımızla birlikte güzel bir etkinlik düzenledik. Bu şekilde her hafta bir mahalle veya gençlik dernekleri ile halı sahada buluşuyoruz" dedi.