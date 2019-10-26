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KARAMÜRSEL-ORTAKÖY VİZESPOR-B.DOĞANTEPE

BAL 11.Grup’taki temsilcilerimiz bugün sahaya çıkıyor. Karamürselspor, tarihi takım İstanbul Ortaköy’ü konuk edecek.
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BAL 11.Grup’taki temsilcilerimiz bugün sahaya çıkıyor. Karamürselspor, tarihi takım İstanbul Ortaköy’ü konuk edecek. Başiskele Doğantepe ise Vizespor deplasmanına çıkacak. Maçlar 14.00’te başlaşacak. İşte günün programı.

Bugün 16:44 TSİ - Spor

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