BAL 11.Grup’taki temsilcilerimiz bugün sahaya çıkıyor. Karamürselspor, tarihi takım İstanbul Ortaköy’ü konuk edecek. Başiskele Doğantepe ise Vizespor deplasmanına çıkacak. Maçlar 14.00’te başlaşacak. İşte günün programı.
Bugün 16:44 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:45 TSİ
KARAMÜRSEL-ORTAKÖY VİZESPOR-B.DOĞANTEPE
BAL 11.Grup’taki temsilcilerimiz bugün sahaya çıkıyor. Karamürselspor, tarihi takım İstanbul Ortaköy’ü konuk edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz