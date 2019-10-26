Lidere 90'da acı fren: 1-1

Ligde adeta fırtına gibi esen ve 7 galibiyetle bir anda dikkatleri üzerine çeken lider Darıca G.B., 3.Lig 3.Gruh’ta çelme yedi. Bayrampaşa ekibini konuk eden takım, 90+4’de yediği golle yıldız, 2 puandan birden oldu. Liderlik koltuğu da el değiştirdi
TARAFTARIN BOYNU BÜKÜK KALDI
Kalabalık taraftar grubunun desteklediği takım, bayram sevincini kursaklarda bıraktı. Bayrampaşa takımından son saniyelerde yediği golle liderlikten olan ekip, iç saha avantajını da kaçırdı. Selman ile 55. oakikada öne geçen ekip, 90+4’te Mert’in golünü engelleyemedi ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı
DAR
ICA GB:1-BAYRAMPAŞA:1
STAT: Darıca İlçe (3.LİG 3.GRUP)
HAKEMLER: Celal Bayraklı**, Hüseyin Otyakmaz**, Levent Yeşilyurt**
DARICA GB: Ali Alper**, Samet**, Ferhat**, Fahrettin**, Berat** (Nebi dk.80 ?), Ahmet**, Selman**, Ömer** (Ahmet dk.86 ?), Emre** (Onuray dk.73 **), Metin**, Emre Alan**
BAYRAMPAŞA: Veysel**, Hüseyin**, Hüseyin Cankut, Selim**, Halil**, Bünyamin** (Erdem dk.57 **), Mehmet** (Hakkı dk.71 **), Mert**, Oğuz**, Mertcan**, Taner** (Savaş dk.75 **)
SARI KARTLAR: Hakkı, Mert, Ferhat, Hüseyin Tokmak, Ahmet
GOLLER: Selman dk.55, Mert dk.90+4
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz