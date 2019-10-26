Lidere 90'da acı fren: 1-1

Ligde adeta fırtına gibi esen ve 7 galibiyetle bir anda dikkatleri üzerine çeken lider Darıca G.B., 3.Lig 3.Gruh’ta çelme yedi. Bayrampaşa ekibini konuk eden takım, 90+4’de yediği golle yıldız, 2 puandan birden oldu. Liderlik koltuğu da el değiştirdi

TARAFTARIN BOYNU BÜKÜK KALDI

Kalabalık taraftar grubunun desteklediği takım, bayram sevincini kursaklarda bıraktı. Bayrampaşa takımından son saniyelerde yediği golle liderlikten olan ekip, iç saha avantajını da kaçırdı. Selman ile 55. oakikada öne geçen ekip, 90+4’te Mert’in golünü engelleyemedi ve sahadan 1-1 berabere ayrıldı

DAR

ICA GB:1-BAYRAMPAŞA:1

STAT: Darıca İlçe (3.LİG 3.GRUP)

HAKEMLER: Celal Bayraklı**, Hüseyin Otyakmaz**, Levent Yeşilyurt**

DARICA GB: Ali Alper**, Samet**, Ferhat**, Fahrettin**, Berat** (Nebi dk.80 ?), Ahmet**, Selman**, Ömer** (Ahmet dk.86 ?), Emre** (Onuray dk.73 **), Metin**, Emre Alan**

BAYRAMPAŞA: Veysel**, Hüseyin**, Hüseyin Cankut, Selim**, Halil**, Bünyamin** (Erdem dk.57 **), Mehmet** (Hakkı dk.71 **), Mert**, Oğuz**, Mertcan**, Taner** (Savaş dk.75 **)

SARI KARTLAR: Hakkı, Mert, Ferhat, Hüseyin Tokmak, Ahmet

GOLLER: Selman dk.55, Mert dk.90+4