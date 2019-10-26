Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3

3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derince kötü gidişe, Baturman’ın ikinci maçıyla ‘Dur’ dedi. Talip Yeşilyurt’u gönderdikten sonra, Baturman’ı teknik direktörlüğe getiren ve geçen hafta evinde Fethiyespor’a 1-0 yenilerek şaşırtan Belediye Derince, dünkü cumartesi mesaisinde Cizre’ye konuk oldu. Sarı Lacivertliler hayli sert geçen ve iki kırmızı, 8 sarı kartın çıktığı maçta, Yiğitali’nin iki, Cihan’ın tek golüyle rakibini 3-2 yenerek evine 3 altın puanla döndü.

CİZRESPOR:2-BELEDİYE DERİNCE:3

STAT: Cizre İlçe (3.LİG 2.GRUP)

HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül**, İsmail Emre**, Burak Sami Şad**

CİZRESPOR: Mahmut**, Gökhan** (Nazif dk.87 ?), Mert**, Rıdvan**, Şemsettin**, Murat** (Mehmet dk.55 *), Fatih Şen**, Ercan**, Taner**, Doğan**, Umut**

BELEDİYE DERİNCESPOR: Akın**, Yiğitali**** (Kadir dk.84 ?), Koray**, Efe**, Muhammet**, Sercan*** (Yunus dk.58 **), Rıdvan***, Recep** (Tufan dk.55 **), Melih***, Cihan***, Tayfun**

SARI KARTLAR: Rıdvan Alkan, Sercan, Mert, Tufan, Efe, Şemsettin, Doğan, Tayfun

KIRMIZI KARTLAR: Umut dk.37 (direkt), Efe dk.81 (çift sarıdan)

GOLLER: Doğan dk.12, Cihan dk.18, Yiğitali dk.45 ve 68,Rıdvan dk.55