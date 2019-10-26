Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3

3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derince kötü gidişe, Baturman’ın ikinci maçıyla ‘Dur’ dedi. Talip Yeşilyurt’u gönderdikten sonra, Baturman’ı teknik direktörlüğe getiren ve geçen hafta evinde Fethiyespor’a 1-0 yenilerek şaşırtan Belediye Derince, dünkü cumartesi mesaisinde Cizre’ye konuk oldu. Sarı Lacivertliler hayli sert geçen ve iki kırmızı, 8 sarı kartın çıktığı maçta, Yiğitali’nin iki, Cihan’ın tek golüyle rakibini 3-2 yenerek evine 3 altın puanla döndü.
CİZRESPOR:2-BELEDİYE DERİNCE:3
STAT: Cizre İlçe (3.LİG 2.GRUP)
HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül**, İsmail Emre**, Burak Sami Şad**
CİZRESPOR: Mahmut**, Gökhan** (Nazif dk.87 ?), Mert**, Rıdvan**, Şemsettin**, Murat** (Mehmet dk.55 *), Fatih Şen**, Ercan**, Taner**, Doğan**, Umut**
BELEDİYE DERİNCESPOR: Akın**, Yiğitali**** (Kadir dk.84 ?), Koray**, Efe**, Muhammet**, Sercan*** (Yunus dk.58 **), Rıdvan***, Recep** (Tufan dk.55 **), Melih***, Cihan***, Tayfun**
SARI KARTLAR: Rıdvan Alkan, Sercan, Mert, Tufan, Efe, Şemsettin, Doğan, Tayfun
KIRMIZI KARTLAR: Umut dk.37 (direkt), Efe dk.81 (çift sarıdan)
GOLLER: Doğan dk.12, Cihan dk.18, Yiğitali dk.45 ve 68,Rıdvan dk.55
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz