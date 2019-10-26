Hayret... Gölcük yine 90'da, 2'de 2 yaptı: 0-1

3.Lig 3.Grup’ta üzüntümüz olan Gölcükspor, Taner Gülleri ile yolları ayırmak üzereyken son anda yönetin çıkışıyla devam kararı alırken, art arda iki galibiyetle hayata döndü. Modafen deplasmanında da tek golle galip gelen ekip, önceki hafta da evinde son dakikada 1-0 kazanmış ve 3 puanı alarak umutlanmıştı. Taner Gülleri yönetiminde gelen bu ikinci galibiyet, art arda 6 puan kazandırdı ve Kırmızı Siyahlılar bir anda orta sıralara yükseldi. Yine 90’da bu kez Barış Kazer ile kazanan takım tırmanışını sürdürdü.

İSTANBUL MODAFEN: 0-GÖLCÜKSPOR: 1

STAT Alemdağ (3.Lig 3.Grup)

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay**, Mustafa Burak Kuş**, Kadir Akıllı**

İSTANBUL MODAFEN: Rasim**, Gökhan**, Hasan**, Batuhan**, Doğan**, Ceyhun**, Mehmet**, Umut**, Alper** (Sinan dk.60 **), Yusuf** (Furkan dk.60 **), Gökhan Karataş** (Onur dk.81 ?)

GÖLCÜKSPOR: İlyas***, Volkan***, Kadir***, Akın***, Selim**, Furkan Özyapı** (Batuhan dk.69 **), Emre**, İsmail***, Sevcan** (Ömürcan dk.58 **), Oktay**, Barış Şen** (Barış Kazer dk.59 ***)

SARI KARTLAR: Batuhan, Selim, İsmail Yüksek

GOL: Barış Kazer dk.90