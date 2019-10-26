Türkiye Kadınlar Futbol Ligi 1.Ligi’ne yükselen ve tamamı yerli oyunculardan, hatta birçoğu Kocaelililerden kurulu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, ilk deplasmanında, bir başka delişle de ligdeki ikinci maçında bugün Avrupa devleri arasında gösterilen Konak Belediyespor’a konuk olacak. Lige İstanbul Fatih Vatan karşısında 1-0’lık galibiyetle başlaşan ekibimiz, dün Ege’ye gitti ve kampa girdi. Takım bugün İzmirli rakibiyle oynayacak ve kente geri dönecek. Müsabaka 12.00’de başlayacak.
Bugün 16:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:51 TSİ
Bizim kızlar İzmir'de
Türkiye Kadınlar Futbol Ligi 1.Ligi’ne yükselen ve tamamı yerli oyunculardan, hatta birçoğu Kocaelililerden kurulu olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, ilk deplasmanında, bir başka delişle de ligdeki ikinci maçında bugün Avrupa devleri arasında gösterilen Konak Belediyespor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz