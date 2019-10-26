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“Çocuklarımız geleceğimizdir”

Nene Hatun İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki okulları ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.  Başkan Aygün, eğitim camiası ile istişareler kapsamında bu kez Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Nene Hatun İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Derince Belediyesi Meclis Üyesi Bahattin Çelik, AK Parti Derince İlçe Başkan Yardımcıları Koray Merdan ve Hakan Karadeniz, Nene Hatun İlkokulu 2-B sınıfının konuğu oldu.

“EĞİTİM ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ”

Ziyarette Nene Hatun İlk ve Ortaokulu Müdürü Ekrem Ertuğral, 2-B Sınıf Öğretmeni Mehmet Ali Yıldız, Sınıf Annesi Feyza Nur Eyul, okul aile birliği yöneticileri ve öğretmenler de hazır bulundu. Hem okul idarecileri hem de öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Aygün, eğitim camiasının çalışmalarını kendi asli işleri gibi önemsediklerini belirterek “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz. Onların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Gençlik ve Spor Merkezlerimiz ile çocuklarımızın eğitimi artık sadece okulla sınırlı kalmayacak” dedi.

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