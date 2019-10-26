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Sokak hayvanları aşılandı

Kartepe Belediyesi ekipleri, Ketenciler Barajı yakınında hayata geçirdiği mini barınaklarda kalan sokak hayvanlarına yem verdikten sonra aşılayarak hastalıklara karşı korumaya aldı
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Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ketenciler Barajı yakınında hayata geçirdiği barınaktaki sokak hayvanlarının yem verilmesinin yanı sıra iç, dış parazit ve uyuza karşı aşılama belediye ekiplerince yapıldı. Belediye ekipleri, hayvanseverlerin de katılımıyla su ve yemlikleri doldurarak sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldular. Barınaklardan faydalanan sokak köpeklerine, veterinerler tarafından iç, dış parazit ve uyuzdan kurtarmak için aşılama çalışması yapıldı.

‘HAYVANSEVERLER DESTEK VERİYOR’

Mini barınak konukları ile sürekli ilgilendiklerini hatırlatan Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Başkanımızın talimatıyla hayata geçirilen hayvan barınaklarının kontrolü de ekiplerimiz tarafından sağlanmaktadır. Zaman zaman kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı barınakların konukları olan sokak köpeklerinin aşılama işlemleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır. Hayvanseverlerinde destek verdiği beslemelerin yanı sıra belediye ekiplerimiz tarafından mıntıka temizliği de yapılmaktadır” dedi.

 

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