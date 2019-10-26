Derince Belediyesi’nin bütçesi, 115 milyon TL oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği ekim ayı ikinci olağan meclis toplantısında katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. Açılış ve yoklamanın yapılmasıyla başlayan Meclis Toplantısı’nda iki gündem maddesi görüşüldü. İlk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen 2020 Mali Yılı Performans Programının stratejik planla uyumlu olarak hazırlandığı ile ilgili rapor Meclis’e sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

SONRAKİ TOPLANTI 5 KASIM’DA

İkinci gündem maddesi olarak ise Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen 2020 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesinin 105.500.000 TL, Gider Bütçesinin ise 115.000.000 TL olarak belirlendiği rapor Meclis’e sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Performans programı ve bütçe üzerine meclis üyelerinin görüşlerini dile getirdiği Meclis Toplantısı’nda ayrıca bir sonraki oturumun 5 Kasım Salı günü yapılması kararlaştırıldı.