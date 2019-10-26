Karamürsel’de uyuşturucuya, havadan denetleme

Karamürsel’de uyuşturucu ve olumsuzluklara karşı mücadele kapsamında parklar, ara sokaklar, metruk binalar ve umuma açık alanlarda dronla havadan ve karadan ekipler tarafından uygulamaya başlandı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin ve Asayiş ve Trafik Amiri Erman Gözen’in ekiplerin başında gerçekleştirilen uygulamalar, ilçenin havadan kontrolü sağlanarak drondan gelen görüntü neticesinde Yunus Timleri, Asayiş ve Trafik ekipleri yönlendirilerek parklar, ara sokaklar, metruk binalar, umuma açık alanlar, şüpheli araç ve şahıslar kontrol ediliyor. Uyuşturucu saklanabilecek metruk evler, park ve bahçelerde sokak satıcısı olarak bilinen şahıslar üzerinde durulurken, şüphelilerin üst aramasının yanı sıra genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması da yapılıyor. Yapılan bu uygulamaların gece-gündüz yapılacağı belirtildi.