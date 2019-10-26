Karamürsel’de uyuşturucu ve olumsuzluklara karşı mücadele kapsamında parklar, ara sokaklar, metruk binalar ve umuma açık alanlarda dronla havadan ve karadan ekipler tarafından uygulamaya başlandı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin ve Asayiş ve Trafik Amiri Erman Gözen’in ekiplerin başında gerçekleştirilen uygulamalar, ilçenin havadan kontrolü sağlanarak drondan gelen görüntü neticesinde Yunus Timleri, Asayiş ve Trafik ekipleri yönlendirilerek parklar, ara sokaklar, metruk binalar, umuma açık alanlar, şüpheli araç ve şahıslar kontrol ediliyor. Uyuşturucu saklanabilecek metruk evler, park ve bahçelerde sokak satıcısı olarak bilinen şahıslar üzerinde durulurken, şüphelilerin üst aramasının yanı sıra genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması da yapılıyor. Yapılan bu uygulamaların gece-gündüz yapılacağı belirtildi.
Bugün 16:57 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:58 TSİ
Karamürsel’de uyuşturucuya, havadan denetleme
Karamürsel’de uyuşturucu ve olumsuzluklara karşı mücadele kapsamında parklar, ara sokaklar, metruk binalar ve umuma açık alanlarda dronlar havadan ve karadan ekipler tarafından kullanılmaya başlandı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz