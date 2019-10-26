KSO Başkanı Zeytinoğlu: 2 bin 800 fabrikanın, 307’si yabancı yatırım

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan yaptığı, Küreselleşme ve Şehirleşme özel oturumunda konuşan sürdürülebilirlik uzmanı ve UNİCİTİ kurucusu Olga Chepelıanskaıa; “Şehirleri düzenlerken ilk olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmeliyiz. İki şekilde şehir planlaması bulunuyor. Birincisi hızlı ve birbirine benzeyen binaların inşa edildiği şehir mi olacak. Yoksa daha sürdürülebilir şehirler mi inşa edeceğiz. Türkiye yapılan bir araştırmaya göre şehirleşme de hızlı gelişen ülkelerden birisidir. İklim değişliğine bakıldığında Türkiye’de sıcaklık ortalama 7 derece yükselebilir. Küresel ısınma devam ederse Türkiye’nin kıyılarında 2100 yılına kadar deniz 1 metre yükselecek ve bu yükselme 3 milyon insanı etkileyecek.” ifadelerini kullandı.

“SANAYİLEŞME İLE KOCAELİ’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU GÖÇTÜR”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Kocaeli’de 2 bin 800 üretim yapan fabrika var. Bu fabrikalardan 307’si yabancı yatırımcı. Şehrimiz otomotiv, kimya ve metal sanayisinde başı çekiyor. Kocaeli’nin en önemli özelliği doğal bir liman olan İzmit Körfezi. Gelişen sanayi Kocaeli’yi en gelişmiş şehirler arasında yer almasını sağlıyor. Sanayi 1970 yılında gelişmeye başlamış. 70’li yıllarda Kocaeli nüfusu 385 bin kişiydi. Yıllara göre artan sanayileşmeyi, nüfus artışı paralel olarak izlemiş. O yıllarda Kocaeli en fazla göç alan 2. il olmuş. Sanayileşme ile birlikte Göç, Kocaeli tarihinin her yıl artan bir sorunu olmuştur” dedi.