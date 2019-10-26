Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:58 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:00 TSİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu: 2 bin 800 fabrikanın, 307’si yabancı yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 3.’sünü gerçekleştirdiği bu yıl "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularının ele alındığı “Kartepe Zirvesi-2019” zirvesinde konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’de üretim yapan 307 yabancı yatırım olduğunu söyledi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan yaptığı, Küreselleşme ve Şehirleşme özel oturumunda konuşan sürdürülebilirlik uzmanı ve UNİCİTİ kurucusu Olga Chepelıanskaıa; “Şehirleri düzenlerken ilk olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmeliyiz. İki şekilde şehir planlaması bulunuyor. Birincisi hızlı ve birbirine benzeyen binaların inşa edildiği şehir mi olacak. Yoksa daha sürdürülebilir şehirler mi inşa edeceğiz. Türkiye yapılan bir araştırmaya göre şehirleşme de hızlı gelişen ülkelerden birisidir. İklim değişliğine bakıldığında Türkiye’de sıcaklık ortalama 7 derece yükselebilir. Küresel ısınma devam ederse Türkiye’nin kıyılarında 2100 yılına kadar deniz 1 metre yükselecek ve bu yükselme 3 milyon insanı etkileyecek.” ifadelerini kullandı.

“SANAYİLEŞME İLE KOCAELİ’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU GÖÇTÜR”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Kocaeli’de 2 bin 800 üretim yapan fabrika var. Bu fabrikalardan 307’si yabancı yatırımcı. Şehrimiz otomotiv, kimya ve metal sanayisinde başı çekiyor. Kocaeli’nin en önemli özelliği doğal bir liman olan İzmit Körfezi. Gelişen sanayi Kocaeli’yi en gelişmiş şehirler arasında yer almasını sağlıyor. Sanayi 1970 yılında gelişmeye başlamış. 70’li yıllarda Kocaeli nüfusu 385 bin kişiydi. Yıllara göre artan sanayileşmeyi, nüfus artışı paralel olarak izlemiş. O yıllarda Kocaeli en fazla göç alan 2. il olmuş. Sanayileşme ile birlikte Göç, Kocaeli tarihinin her yıl artan bir sorunu olmuştur” dedi.

 

Bugün 16:58 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu firmadan alacağı olan Kocaelililer dikkat! mask
Bu firmadan alacağı olan Kocaelililer dikkat!
BDDK'dan flaş taksit kararı! mask
BDDK'dan flaş taksit kararı!
Vergide yeni dönem! mask
Vergide yeni dönem!
Dev boya fabrikası satışa çıktı! mask
Dev boya fabrikası satışa çıktı!
SGK'dan hastalara 24 ay maaş hakkı mask
SGK'dan hastalara 24 ay maaş hakkı
Kocaeli Tıp Merkezi'nin konkordatosu uzatıldı mask
Kocaeli Tıp Merkezi'nin konkordatosu uzatıldı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL