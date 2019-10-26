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Milyarderlerin serveti 21.6 milyar eridi

 Forbes milyarderler listesine giren Türk milyarderlerin serveti 64.7 milyar dolardan 43.1 milyar dolara indi. Listede yer alan milyarder sayısı da 36’dan 25’e düştü
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Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre Ekonomi dergisi Forbes tarafından her yıl mart ayında açıklanan ‘milyarderler listesi'nde yer alan Türk milyarderinin sayısı 36'dan 25'e inerken, toplam servetleri yüzde 33.3 azalışla 64.7 milyar dolardan 43.1 milyar dolara geriledi. Kur şoku dolayısıyla servetleri dolar karşısında eriyen milyarderler son bir yılda ekonomik krizden de etkilendi. Büyük şirketler dahil birçok firmanın mali desteğe ihtiyaç duyması ve kredilerini yeniden yapılandırmaları, milyarderlerin kişisel servetlerine de yansıdı.

BORÇ YAPILANDIRDILAR

2 bin 153 kişinin bulunduğu listede her gün güncellenen veriler Türk milyarderlerinin birçoğunun servetinin ciddi ölçüde azaldığını gösteriyor. İnşaat sektöründeki daralmayla birlikte, geçen yıl listede 546'ncı sırada bulunan Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak'ın serveti son bir yılda 4 milyar dolardan 3,8 milyar dolara geriledi. En son nisan ayında 8.5 milyar dolarlık borcunun 6.5 milyar dolarını yapılandıran Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in servetinde de 1.1 milyar dolarlık bir erime dikkat çekiyor. Ülker'in geçen yılki listede 4.8 milyar dolar olan serveti şu anda 3.7 milyar dolara inmiş durumda. Milyarderler listesinde geçen yıl üçüncü sırada bulunan Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in serveti de 2.9 milyar dolardan 2.1 milyar dolara indi.

BAZILARI LİSTEDEN ÇIKTI

2.1 milyar dolarlık servetiyle geçen yıl listeye dördüncü sıradan giriş yapan Osman Kibar ise bu yıl listede yok. ABD'de faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi Samumed kurucusu ve CEO'su Kibar'ın yerini bu yıl Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel almış durumda. Ancak Arsel'in serveti de TL'deki değer kaybı nedeniyle 2.6 milyar dolardan 2 milyar dolara indi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk ise serveti 2.4 milyar dolardan 2 milyar dolara inmesine rağmen listedeki yerini korumayı başarmış görünüyor. Doğuş Holding, 18 Nisan'da kredilerini yeniden yapılandırdığını açıklamıştı. Tutar halkında bilgi verilmezken Doğuş Holding'in 2018 sonu bilançosuna göre 27.8 milyar lira tutarında banka kredisi bulunuyordu. Kredilerin yüzde 86'sı dolar ve Euro cinsi kredilerden oluşuyordu.

Bugün 16:59 TSİ - Ekonomi

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