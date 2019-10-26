İzmit’te bayram coşkusu konserle devam etti

İzmit’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İzmit Belediyesi Gençlik Korosu’nun gerçekleştirdiği “Cumhuriyet Konseri” ile devam etti. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri paydaşlarından Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın katkılarıyla oda binasında gerçekleşen konsere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar ve İzmit halkı katıldı.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Cumhuriyet Konseri kapsamında 34 sanatçının yer aldığı şef Kenan Serhat İnce önlüğünde İzmit Belediyesi Gençlik Korosu toplamda 14 eser seslendirdi. Ağırlıklı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirildiği konserde kahramanlık türküleri de seslendirilerek konsere katılan İzmitlilere güzel bir akşam yaşatıldı. Konserin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, şef Kenan Serhat İnce’ye çiçek ve plaket takdim etti.

“PAYDAŞ OLMAK MUTLU ETTİ”

Konserin ardından konuşan KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, “Öncelikle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde İzmit Belediyesi’nin bizleri paydaş olarak alması bizleri çok mutlu etti. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diliyorum.

“CUMHURİYET BİRLEŞTİRİCİDİR”

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ne mutlu kentimizin bize kentimizin her köşesinde milli duygularımızı birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bayramda dedik ki kentimizin STK’larıyla, odalarımızla, kıymetli başkan ve yöneticilerimizle hep birlikte planlayım ve birlikte kutlayalım. Çünkü Cumhuriyet birleştiricidir. Cumhuriyet bizi biz yapan, milleti millet yapandır” dedi.