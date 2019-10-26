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"Mutlu Şehirler Zirvesi" devam ederken, ilimizden "Mutsuz İnsan" manzaraları

Kartepe’de ‘Mutlu Şehirler Zirvesi’ devam ederken, ilimizin farklı yerlerinde çekilen görüntüler“Kocaeli halkı ne kadar mutlu” sorusunu akıllara getirdi

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Mutlu Şehirler Zirvesi” Kartepe’de devam ederken, ilimizin farklı yerlerinde çekilen görüntüler, “ Kocaeli halkının ne kadar mutlu olduğu” sorusunu da yeniden gündeme getirdi. Son dönemde artan zamlar ve yoksulluk, Kocaeli halkını da daha zor yaşam koşulları içerisinde yaşamaya mahkûm etti. Peki, Mutlu Şehirler Zirvesi devam ederken, Kocaeli sokaklarında durum ne? Vatandaşlar ekmek paralarını kazanmak için neler yapıyor? Cevabı haberimizde…

BABA HAPİSTE, ÇOCUKLARI ÇALIŞIYOR

İzmit Yürüyüş Yolu’nda çekilen görüntülerde, babaları hapiste olduğu öğrenilen 5, 7 ve 15 yaşlarındaki üç kardeşin, ekmek paralarını kazanmak için verdiği mücadele görülüyor. Eve kendilerinden başka para götürecek kimse olmadığını belirten çocuklar, sabah okula gidip akşam da ekmek paralarını kazanmaya gayret ediyorlar. 

ÇÖPTEN SEBZE TOPLUYOR

Körfez Yarımca’da bir marketin önünde çekilen görüntülerde sebze ve meyve alışverişi yapmaya imkânı olmayan vatandaşın, Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan pazardan arta kalan meyve ve sebzeleri toplayarak evine götürmeye çalıştığı görülüyor. Yine İzmit’te çekildiği öğrenilen görüntülerde bir vatandaşın, tarladan satın aldığı ürünleri satarak geçimini sağlamaya çalıştığı görülüyor. İzmit’te kaydedilen bir başka görüntüde de yaşı ileri olan bir vatandaşın, ayakkabı boyacılığı yaptığı görülüyor.



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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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