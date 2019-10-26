Diziler ve kültürel gösterge

Diziler belki de televizyonun olgunlaşmaya başladığı yıllardan bu yana hayatımızın değişilmez bir parçası olarak önümüzde duruyor. Peki, tükettiğimiz diziler veya takip ettiğimiz içerikler, bizi ne kadar anlatıyor? Tükettiğimiz gıdalara az da olsak bakarız, sizi zehirleyecek bir şey yer misiniz? Çoğu insanın kendisini zehirleyecek bir gıdayı bile bile tüketeceğini söylemek hata olur. Peki neden bizleri zihinsel olarak zehirleyen içerikleri ısrarla takip etmeyi sürdürüyoruz? Televizyonu şeytanlaştırmak istemiyorum. Ancak televizyon bizi çoğu gerçeklikten kopartarak, sanal ve ütopik bir aleme sürüklüyor.

DİZİ İZLEMEYELİM Mİ?

21. Yüzyılda ‘televizyon izlemeyin’ gibi bir şey söylemenin mantıklı olduğunu savunmuyoruz. Fakat izlediğimiz veya takip ettiğimiz yayınları az da olsa seçebilir, bunlardan bize faydalı olacak veya olmayacakları ayırt edebiliriz. Zaten medya okuryazarlığı dediğimiz kavram da tam olarak bu değil mi? Peki günümüzdeki diziler bu duruma nasıl geldi ve biz kendimizi bu dizilerden nasıl koruruz, izlemeyerek mi? Bu da yanlış! Liberal- kapitalist sermayenin gelişimi ile birlikte televizyon da liberal piyasanın vazgeçilmez taşıyıcısı haline geldi. Gerçeklikten uzak ve aşırı tüketimi teşvik eden televizyon, bir anda kapitalizmin altın çocuğu oluverdi.

MESAJLARI ALGILAMAK GEREKİYOR

Takip ettiğiniz dizilerde izleyicilere verilen mesajları bilmek için, muhakkak çeşitli iletişim yöntemleri ve ekonomik göstergeler hakkında fikir sahibi olmak gerekiyor. Ben yazının devamında örnekler vererek gideceğim. Öncelikle bugün ana akım medyanın muhalif kanadında yer alan ve sözde muhalif olarak algılanan bir kanalda yayınlanan dizide, Türk kültürel yapısı içerisinde olmayan birçok olay normalleştirerek izleyiciye sunuluyor. Bu yayınları takip eden gençler de bu tarz hayatlar olduğunu, kendilerinin de böyle hayatlara kavuşabileceği inancına kapılıyor. Eğer karşı tarafın hareketlerinin arkasında yatan amacı görebilirseniz, kendinizi bir nebze de olsa zararlı içeriklerden koruyabilirsiniz.

ESKİ TÜRK DİZİLERİ

Yine örnek vererek gidecek olursak, sayamayacağım birçok dizi olacak, lütfen af görün. Başta 7 Numara, Dedem, Ben ve Gofret, Babalar Duymasın, Çiçek Taksi ya da daha sayabileceğimiz birçok dizi, içerisindeki şov unsurlarının yanında öğretici unsurlar da barındırmıştır. Hatta bunları öylesine iyi harmanlamışlardır ki, izleyiciler nerede şov yapıldığını nerede eğitici mesajlar verildiğini anında kavramıştır. Ancak bugünkü Türk dizilerinde tamamen zengin oğlan, fakir kız algısı üzerine oturtulmuş, sosyete ve lüks yaşamı hedefleyen tüketim severler temsil edilir hale geldi. Dizilerin ana omurgasını aşırı lüks ve sürekli harcamak oluşturuyor. Tüm hayatlar ve yaşantılar bireyselliğe ve paraya endeksleniyor.

KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Enformasyon bombardımanı ve yanlış bilgi yüklenmesinden kurtulmak elbette mümkün. İzlediğimiz ve tükettiğimiz yayınları iyi seçtiğimiz, izlediğimiz dizilerin etkisinde kalmadığımız ve gerçek bir yaşantının var olduğunu ve bizim ancak bu gerçek yaşantı içerisinde bir şeyler başarabileceğimizi unutmazsak, düştüğümüz bataklıktan kurtulabiliriz. Bütün bunlarla birlikte biraz televizyondan kopup, daha kaliteli kültür ürünleri tüketmemiz de bizim için faydalı olacaktır.