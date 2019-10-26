‘Miras'a Gebzeli seyircilerden tam not

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Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Tiyatro Roza, “Miras” adlı tiyatro gösterisiyle tiyatro severleri GKM'de bir araya getirdi. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisinde başarılı bir performans sergileyen oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

BUGÜNKÜ PROGRAMA DAVET

Öte yandan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında bugün Dursun Ali Erzincanlı, “Şiir ve Naat Dinletisi” programıyla Gebzelilerle buluşacak. Saat 19.00'da GKM'de başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davet edildi.