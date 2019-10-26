Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:14 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 17:16 TSİ

‘Miras'a Gebzeli seyircilerden tam not

Gebze Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Miras” adlı oyun, izleyicilerden tam not aldı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Tiyatro Roza, “Miras” adlı tiyatro gösterisiyle tiyatro severleri GKM'de bir araya getirdi. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisinde başarılı bir performans sergileyen oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

BUGÜNKÜ PROGRAMA DAVET

Öte yandan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında bugün Dursun Ali Erzincanlı, “Şiir ve Naat Dinletisi” programıyla Gebzelilerle buluşacak. Saat 19.00'da GKM'de başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davet edildi.

Bugün 17:14 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Usta oyuncunun evi müze olacak mask
Usta oyuncunun evi müze olacak
Nuri Pakdil hayatını kaybetti mask
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Küpçü’nün kahramanı hayatını kaybetti mask
Küpçü’nün kahramanı hayatını kaybetti
‘Aşkımız Eski Bir Roman’ beklentinin altında mask
‘Aşkımız Eski Bir Roman’ beklentinin altında
Haluk Levent geliyor mask
Haluk Levent geliyor
Nesimi şiir ve söyleşiler ile anıldı mask
Nesimi şiir ve söyleşiler ile anıldı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL