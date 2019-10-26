İYİ Parti İzmit’ten, görkemli doğum günü

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 2. doğum günü kutlamalarına katılım oldukça yoğundu. Üzerinde Genel Başkan Meral Akşener ve parti logosunun olduğu büyük bir pasta havai fişekler eşliğinde kesildi. Programda “İYİ Olmak” üzerine bir konuşma yapan İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, partililerin yoğun alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı.

“FİLİZ: ÜLKENİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİK”

Partililere seslenen Filiz, “2 yıl önce her türlü baskı, zorbalık ve adaletsizliğe rağmen büyük bir cesaret ve mücadele sonunda kurulan partimizin bugün doğum günü. Büyük önderimiz Atatürk'ün gösterdiği yolda, Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in liderliğinde umudun, cesaretin ve kararlılığın simgesi haline gelmiş olan İYİ Parti daha yolun çok başında olmasına rağmen ülkemizin gidişatını değiştirmiştir. Karanlıktan aydınlığa geçişin günümüzde yol göstericisi olan İYİ Parti, Türk vatanının, Türk devletinin, Türk milletinin ve Türk bayrağının yılmaz koruyucusudur” dedi.