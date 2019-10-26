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28 Ekim'de okullar tatil mi?

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96. yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Özellikle öğrencilerin merak ettiği konu ise 28 Ekim Pazartesi gününün resmi tatil olup olmayacağı
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28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümü sebebiyle özellikle öğrenciler tarafından okulların tatil durumu merak ediliyor. Peki 28 Pazartesi günü okullar tatil mi?, 28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullar kaç gün tatil? İşte detaylar...
Cumhuriyet'in İlanı'nın üzerinden 93 yıl geçti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet'in 93. yıldönümü bu sene de coşkuyla kutlanacak.

28 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, "1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram'dır. Türkiye'nin içinde ve dışında devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." Yer alan bu bilgiye göre ise, Pazartesi günü yarım gün tatil olmakla birlikte 29 Ekim Salı günü resmi tatil.

29 EKİM 1923

29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan edildi. Aynı gece ve 1924 yılında Cumhuriyetin İlanı şenliklerle kutlanmıştır. 2 Şubat 1925'te, 29 Ekim'in bayram olması önerilmiş,19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı. Cumhuriyette, Atatürk'ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir

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