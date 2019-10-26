Kocaelispor-Erbaaspor(BİTTİ)(2-0)

Kocaelispor ile Erbaaspor Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

0' Maç başladı

3 dakika geride kaldi henüz net bir pozisyon olmadi

Dk.7 Sefa'nın şutunda yerden seken topu kaleci son anda kurtardı. Bu dakikada taraftar Antalya lehine tezahürat yaptı.

Kocaelispor 1 dakika içerisinde iki tehlike yarattı. İlkinde Gökdeniz kaleciyle karşı karşıya kaldı şutunda, kaleci kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Mesut kafayı iyi vuramadı, mutlak bir gol kaçtı.

Dk.11 Talha'nın şutunda top dışarı çıktı.

1-0 gol dk.23 Yakup Alkan

Dk.23 (GOOOOOL)- Burak Süleyman ceza alanı içerisinde Yakup'u pozisyona soktu, Yakup vuracak gibi yaptı rrakibini ekarte etti ve sonra şutladı, topu ağlara gönderdi: 1-0

Dk.27 Murat ceza sahası yakınlarında şutladı, top az farkla sağdan avuta çıktı.

Dk.29 Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı Semih sağdan ortaladı Gökdeniz vurdu, top sağ direğin bir metre dibinden avuta çıktı.

Dk.33 Serkan, Burak Süleyman'a sert girdi, sarı kart gördü...

Dk.38 Kocaelispor yine mutlak bir gol kaçırdı. kontr-atağa çıkan takım, Erdinç'in pasında Gökdeniz topla buluştu, altı pas yakınlarından sert vurdu, sol kale direğine çarpan top, sağdan avuta çıktı.

Dk.45 Sefa'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut, üstten avuta çıktı.

İlk yarı sona erdi... Kocaelispor:1-Erbaaspor:0

Dk.46 Mesut sarı kart gördü...

Dk. 56: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Mesut'un pasında Burak Süleyman kaleci Taylan ile karşı karşıya kaldı.

Dk. 57: Kocaelispor akıl zararı bir gol kaçırdı. Sol kanattaki Gökdeniz'in pasında Talha 3 metreden topu kaleye gönderemedi. Talha'nın şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı...

DK.61 Kocaelispor yine gole çok yaklaştı,. sol taraftan Burak Süleyman'ın pasında Yakup'tan önce savunma son anda araşa girdi ve kornere gönderdi.

Dk.63 Kocaelispor inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Gökdeniz bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, Plase yaptı, Taylan sağına uzanarak kornere gönderdi.

Dk.66 Kocaelispor yine inanılmaz bir gol kaçırdı. Karambolde Gökdeniz dönerek vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Dk.69 Burak Süleyman'ın şutunda top sağdan avuta çıktı.

Dk.73 Kocaelispor'da Talha çıktı, Gökay girdi...

Dk.80 Gökdeniz çıktı, Feridun girdi...

Dk.82 Erbaa gole yaklaştı, Barış'ın şutunda top yarım metre sağdan avuta çıktı.

Dk.84 Kocaelispor nihayet ikinci golü buldu. Kaleciyle Yakup'un arasından sıyrılan top Burak Süleyman'ın önüne düştü. Burak düzgün vuruşla topu ağlara bıraktı: 2-0.

dk.85 goooool... Biurak Süleylman 2-0

Kocaelispor Gökay ile üçüncü gole aklaştı,. Genç oyuncunun plasesi dışarı çıktı.

Dk.88 Semih'in hatasında Erbaalılar bir anda pozisyona girdi, kaleye gönderilen şutu Ercüment ayağıyla çıkardı.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi

Dk.90+2 Erbaa'da Serkan, Sefa'ya yaptığı hareketten ötürü ikinci sırı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

90+3 Feridun kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşunda top sol direği çarpıp dışarı çıktı.

MAÇ SONA ERDİ

Kocaelispor:2-Erbaaspor:0.

NOTLAR

İZMİT BELEDİYE GSK’DAN TAM DESTEK

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü tam kadro Kocaelispor - Erbaaspor maçını, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte izledi ve Kocaelispor’a tam destek verdi. Mavi Yeşilli takım yarın (Pazartesi) İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Adana Basketbol’u konuk edecek. Kızlarımız saat 14.00’te başlayacak olan bu maça Yeşil Siyahlı teknik ekibi ve futbolcuları davet etti.

STİNGACİU’NUN GÖZLERİ DOLDU

Kocaelispor’un unutulmaz kalecilerinden Stingaciu, Kocaelispor – Erbaaspor maçını izleyenler arasındaydı. Gündüz kendisi için hazırlanan programa katılan Romen kaleci antrenörü maç öncesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara alkışları ile teşekkür ederken gözleri doldu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de 1996-2000 yılları arasında Kocaelispor’un kalesini koruyan eski Milli kaleciye davetlerini kırmadığı için teşekkür etti.

DİNÇEL’E MAÇ ÖNCESİ SEVGİ GÖSTERİSİ

Kocaelispor’da yeni teknik adam Selahaddin Dinçel için Kocaelispor taraftarı sevgi gösterisinde bulundu ve 1975 doğumlu Dinçel alkışlandı ve Dinçel’e “Hoş geldin” denildi. Öte yandan Selahaddin Dinçel kadroda her hangi değişikliğe gitmedi. Yeşil Siyahlılar Erbaa maçında maça kalede Ercüment, savunmada Semih, Erdinç, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mesut ve Sefa, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha, ileride de Yakup 11’i ile sahaya çıktı.

GAZETECİLERDEN PROTESTO!

Kocaelispor’u takip eden gazeteciler sezon başından beri yönetimin basın üzerindeki olumsuz tutumu nedeni ile protesto. Seremoni esnasında fotoğraf makinelerini bırakan gazeteciler 1 dakika beklediler. Son olarak Selahaddin Dinçel’in anlaşması ile birlikte iki kuru fotoğraf ile olayı geçiştiren Üzülmez tepki görmüştü.

VE SÜLEYMAN DÖNDÜ

Ofspor maçında kırmızı kart gören, Büyükçekmece, Kozan ve Karşıyaka maçlarını kaçıran Kaptan Burak Süleyman da 3 haftalık bir aranın ardından tekrar formasına kavuştu. Süleyman’ın gelişi takımın ofans gücü hayli etkin göründü.

ASİST SÜLEYMAN, YAKUP GOL

Kocaelispor, Erbaa maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Savunmadan uzun toplarla çıkan Yeşil Siyahlılar bol pozisyonlu bir ilk yarıyı geride bıraktı. Aranan gol 22’de geldi. Süleyman’ın pasında Yakup affetmedi.

İZMİTLİ YAĞIZ RAKİP OLDU

Bilet fiyatlarında ise bir değişikliğin olmadığı maçta İzmitli Yağız Aktaş Kocaelispor’a ikinci rakip oldu. Maça 11’de başlayan genç ve başarılı orta saha oyuncusu Yağız, geçen sezon Muğlaspor forması ile de Yeşil Siyahlılara karşı mücadele etmişti.

NE YAPTIN YİNE İZAYDAŞ!

Kocaeli’nin çöp öğütme fabrikası İzaydaş’ın tam yanına yapılan Kocaeli Stadı’na maça gelen taraftalar maç günleri bu fabrikadan çıkan pis koku ile büyük bir eziyet çekiyor. Bölge halkının da kabusu haline gelen bu kokudan Kocaelispor – Erbaaspor maçına gelen Kocaelispor taraftarı da nasibini aldı.

SEZONUN SON GECE MAÇI

Kocaelispor bu sezonun son gece maçını oynadı. Fethiye, Turgutlu, Of ve Kozan maçlarını akşam oynayan Yeşil Siyahlılar bu maçlarda 4 galibiyet 1 de yenilgi aldı. 5. gece maçı Erbaaspor’laydı. Kocaelispor iki hafta sonra İzmit’te oynanacak olan Fatsa Belediyespor maçını gündüz oynayacak ve mücadele 13.30’da başlayacak. Yeşil Siyahlı ekibimiz haftaya İstanbul Alemdağ deplasmanına çıkacak.

KOCAELİSPOR:-ERBAASPOR:

KOCAELİSPOR:

98.Ercüment Kafkasyalı

3.Erdinç Karakaş

4.Kemal Can Aydemir

27.Semih Karadeniz

57.Taha Batuhan Yayıkcı

7.Gökdeniz Bayrakdar

8.Sefa Narin

10.Talha Mayhoş

89.Mesut Özdemir

9.Yakup Alkan

41 Burak Süleyman

YEDEKLER

97.Volkan Mert Korkmaz

18.Onur Öztonga

5.Serdar Ümit Deniz

11.Feridun Kıroğlu

17.Gökay Eser

24.Mervan Yiğit

30.Mutlu Doğan

ERBAASPOR:

43.Taylan Arman

14.Mehmet Tatlı

26.Ömer Kanberoğlu

58.Mehmet Demirözü

10.İsmail Bulut

30.Ali Akburç

41.Yağız Aktaş

60.Rıdvan Gökçe

76.Serkan Doğan

77.Oğuzhan Yıldırım

9.Murat Torun

YEDEKLER

1.Furkan Yardım

55.Berat Boz

5.Barış Sinan Üstün

95.Mükail Baydır

11.Osman Doğru

19.Aykut Çakay

6.E. Kelem



STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Aykut Sergin, Süleyman Yavaşoğlu, Vedat Demir

SARI KARTLAR:

KIRMIZI KARTLAR:

GOLLER: