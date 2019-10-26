Kocaelispor-Erbaaspor(Canlı)

Kocaelispor ile Erbaaspor Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

0' Maç başladı

3 dakika geride kaldi henüz net bir pozisyon olmadi

Dk.7 Sefa'nın şutunda yerden seken topu kaleci son anda kurtardı. Bu dakikada taraftar Antalya lehine tezahürat yaptı.

Kocaelispor 1 dakika içerisinde iki tehlike yarattı. İlkinde Gökdeniz kaleciyle karşı karşıya kaldı şutunda, kaleci kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Mesut kafayı iyi vuramadı, mutlak bir gol kaçtı.

Dk.11 Talha'nın şutunda top dışarı çıktı.

1-0 gol dk.23 Yakup Alkan

Dk.23 (GOOOOOL)- Burak Süleyman ceza alanı içerisinde Yakup'u pozisyona soktu, Yakup vuracak gibi yaptı rrakibini ekarte etti ve sonra şutladı, topu ağlara gönderdi: 1-0

Dk.27 Murat ceza sahası yakınlarında şutladı, top az farkla sağdan avuta çıktı.

Dk.29 Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı Semih sağdan ortaladı Gökdeniz vurdu, top sağ direğin bir metre dibinden avuta çıktı.

Dk.33 Serkan, Burak Süleyman'a sert girdi, sarı kart gördü...

Dk.38 Kocaelispor yine mutlak bir gol kaçırdı. kontr-atağa çıkan takım, Erdinç'in pasında Gökdeniz topla buluştu, altı pas yakınlarından sert vurdu, sol kale direğine çarpan top, sağdan avuta çıktı.

Dk.45 Sefa'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut, üstten avuta çıktı.

İlk yarı sona erdi... Kocaelispor:1-Erbaaspor:0

KOCAELİSPOR:-ERBAASPOR:

KOCAELİSPOR:

98.Ercüment Kafkasyalı

3.Erdinç Karakaş

4.Kemal Can Aydemir

27.Semih Karadeniz

57.Taha Batuhan Yayıkcı

7.Gökdeniz Bayrakdar

8.Sefa Narin

10.Talha Mayhoş

89.Mesut Özdemir

9.Yakup Alkan

41 Burak Süleyman

YEDEKLER

97.Volkan Mert Korkmaz

18.Onur Öztonga

5.Serdar Ümit Deniz

11.Feridun Kıroğlu

17.Gökay Eser

24.Mervan Yiğit

30.Mutlu Doğan

ERBAASPOR:

43.Taylan Arman

14.Mehmet Tatlı

26.Ömer Kanberoğlu

58.Mehmet Demirözü

10.İsmail Bulut

30.Ali Akburç

41.Yağız Aktaş

60.Rıdvan Gökçe

76.Serkan Doğan

77.Oğuzhan Yıldırım

9.Murat Torun

YEDEKLER

1.Furkan Yardım

55.Berat Boz

5.Barış Sinan Üstün

95.Mükail Baydır

11.Osman Doğru

19.Aykut Çakay

6.E. Kelem



STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Aykut Sergin, Süleyman Yavaşoğlu, Vedat Demir

SARI KARTLAR:

KIRMIZI KARTLAR:

GOLLER: