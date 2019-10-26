Kocaelispor-Erbaaspor(Canlı)

Kocaelispor ile Erbaaspor Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
0' Maç başladı
3 dakika geride kaldi henüz net bir pozisyon olmadi
Dk.7 Sefa'nın şutunda yerden seken topu kaleci son anda kurtardı. Bu dakikada taraftar Antalya lehine tezahürat yaptı.
Kocaelispor 1 dakika içerisinde iki tehlike yarattı. İlkinde Gökdeniz kaleciyle karşı karşıya kaldı şutunda, kaleci kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Mesut kafayı iyi vuramadı, mutlak bir gol kaçtı.
Dk.11 Talha'nın şutunda top dışarı çıktı.
1-0 gol dk.23 Yakup Alkan
Dk.23 (GOOOOOL)- Burak Süleyman ceza alanı içerisinde Yakup'u pozisyona soktu, Yakup vuracak gibi yaptı rrakibini ekarte etti ve sonra şutladı, topu ağlara gönderdi: 1-0
Dk.27 Murat ceza sahası yakınlarında şutladı, top az farkla sağdan avuta çıktı.
Dk.29 Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı Semih sağdan ortaladı Gökdeniz vurdu, top sağ direğin bir metre dibinden avuta çıktı.
Dk.33 Serkan, Burak Süleyman'a sert girdi, sarı kart gördü...
Dk.38 Kocaelispor yine mutlak bir gol kaçırdı. kontr-atağa çıkan takım, Erdinç'in pasında Gökdeniz topla buluştu, altı pas yakınlarından sert vurdu, sol kale direğine çarpan top, sağdan avuta çıktı.
Dk.45 Sefa'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut, üstten avuta çıktı.
İlk yarı sona erdi... Kocaelispor:1-Erbaaspor:0
KOCAELİSPOR:-ERBAASPOR:
KOCAELİSPOR:
98.Ercüment Kafkasyalı
3.Erdinç Karakaş
4.Kemal Can Aydemir
27.Semih Karadeniz
57.Taha Batuhan Yayıkcı
7.Gökdeniz Bayrakdar
8.Sefa Narin
10.Talha Mayhoş
89.Mesut Özdemir
9.Yakup Alkan
41 Burak Süleyman
YEDEKLER
97.Volkan Mert Korkmaz
18.Onur Öztonga
5.Serdar Ümit Deniz
11.Feridun Kıroğlu
17.Gökay Eser
24.Mervan Yiğit
30.Mutlu Doğan
ERBAASPOR:
43.Taylan Arman
14.Mehmet Tatlı
26.Ömer Kanberoğlu
58.Mehmet Demirözü
10.İsmail Bulut
30.Ali Akburç
41.Yağız Aktaş
60.Rıdvan Gökçe
76.Serkan Doğan
77.Oğuzhan Yıldırım
9.Murat Torun
YEDEKLER
1.Furkan Yardım
55.Berat Boz
5.Barış Sinan Üstün
95.Mükail Baydır
11.Osman Doğru
19.Aykut Çakay
6.E. Kelem
STAT: Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Aykut Sergin, Süleyman Yavaşoğlu, Vedat Demir
SARI KARTLAR:
KIRMIZI KARTLAR:
GOLLER:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz