Göğsündeki gizli kameraya yakalandılar!

ABD'de yaşayan Whitney Zelig, sutyenine koyduğu gizli kameraya takılan yüzleri YouTube hesabından yayınladı.

29 yaşındaki kadının sosyal deneyi, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildi.

New York sokaklarında yürürken Zelig'in dekoltesine bakanlar arasında kadınlar, erkekler ve bir köpek kayda geçti.

Central Park'ta yürüyen bir çiftin gözü, Whitney'in göğüslerine doğru kayıyor.

Whitney Zelig, söz konusu deneyin sonuçlarının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirtiyor.

En dikkat çekici olan ise bu köpek

Kadınların göğüslere bakmasını beklemediğini belirten Zelig, videoyu izleyenlerin geri dönüşlerinden ise oldukça memnun.