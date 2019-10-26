Sanatçı Alpay Kocaeli'de yargılanıyor

Sanatçı Alpay ‘Türklüğe hakaret’ davasında Kocaeli’de yargılanıyor Sanatçı Alpay'ın 17 Şubat 2017 tarihinde İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde verdiği konserde ‘Türklüğe Hakaret ettiği’ iddiasıyla hakkında açılan davanın 2. duruşması 22 Ekim günü Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

İKİ YIL ÖNCEYDİ

17 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli’de sahne aldığı bir konserde Türklüğe hakaret ettiği iddialarıyla ilgili Sanatçı Alpay hakkında açılan kamu davasının 2. celsesi Kocaeli 4.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık beyanlarının alındığı 2. duruşmada tanıkların çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Bazı tanıklar Alpay’ın “Osmanlı diye bir millet yoktur” dediğini iddia ederken, bazı tanıklar ise “Türk halkı diye bir halk yoktur” dediğini iddia

etti.

TANIKLAR DİNLENDİ

29 Ocak tarihide görülen 1. celsede tanık A.S. duruşma beyanında, “Bahse konu konsere gitmedim. Eşim gitmişti. Sanığın ne dediğini duymadım” dedi. Tanık S.U. ise duruşma beyanında, “Konser sırasında Alpay, Türk milletinin Atatürk’e sahip çıkması gerektiğini, Osmanlı milleti diye bir millet olmadığını, Osmanlı’nın bir imparatorluk olduğunu söyledi. Ben sanığın iddianamedeki sözleri söylediğini hatırlamıyorum. Bu sözleri söylemiş olsa kesinlikle duyardım” dedi

SÖZLERİNDE HAKARET VARDI

22 Ekim tarihinde yapılan 2. celsede tanık beyanlarının alınmasına devam edildi. Tanık İ.A. duruşma beyanında, “Sanık konser sırasında Türk milletinin tarihte yaptığı başarılı bir iş yoktur. Simidi icat etmişler o bile Türklere ait değildir dedi ve bunları söylerken aşağılayıcı bir üslup kullanıyordu” dedi. Tanık V.K. ise, “Sanık Türk halkı diye bir şey yoktur. Türk halkı koyun sürüsüdür. Hiçbir şey icat etmemiştir. Simit bile bize ait değildir. Cumhuriyet savcılığına şikâyeti ben yaptım” dedi.

SON KEZ SÜRE VERİLDİ

Tanık beyanlarının alınmasının ardından Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Sadullah Evliyaoğlu, Ahmet Alpay Nazikioğlu’nun avukatlarına hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunda beyanda bulunması için son kez süre verilmesine, duruşmanın ise Ocak 2020’ye ertelenmesine karar verdi.