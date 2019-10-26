Hürriyet'in işten attığı İbrahim Efe Büyükşehir'de

Kart basmadığı gerekçesiyle önce disiplin kuruluna sevk edilen, ardından Fatma Kaplan Hürriyet'in imzasıyla
işten atılmıştı. Olay kent genelinde büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti.
13 GÜN SONRA BAŞLIYOR
İşten atılmasın ardından belediye önünde dostları ve sevenleriyle birlikte yapan ve düşüncelerini paylaşan İbrahim Efe, 13 gün sonra Büyükşehir Belediyesinde işe başlıyor. Hem muhtar hem de Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı olan Efe’nin girişinin yapıldığı, pazartesi itibariyle muhtarlıklar müdürlüğünde çalışacağı ifade edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz