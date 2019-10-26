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Hürriyet'in işten attığı İbrahim Efe Büyükşehir'de

İzmit Belediyesinin işten attığı Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde işe başlıyor
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Kart basmadığı gerekçesiyle önce disiplin kuruluna sevk edilen, ardından Fatma Kaplan Hürriyet'in imzasıyla
işten atılmıştı. Olay kent genelinde büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmişti.

13 GÜN SONRA BAŞLIYOR

İşten atılmasın ardından belediye önünde dostları ve sevenleriyle birlikte yapan ve düşüncelerini paylaşan İbrahim Efe, 13 gün sonra Büyükşehir Belediyesinde işe başlıyor. Hem muhtar hem de Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı olan Efe’nin girişinin yapıldığı, pazartesi itibariyle muhtarlıklar müdürlüğünde çalışacağı ifade edildi.

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