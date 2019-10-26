İlimizde uzun yıllardır gazetecilik yapan, Nermin Aktaş ve Özcan Aktaş çiftinin 2 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Oğuzhan Aktaş, Fatma ve Orhan Yılmaz çiftinin 25 yaşındaki güzel kızları Psikolog olan Burçe Yılmaz ile mutlu bir evliliğe adım attı. Genç çiftin nikah töreni saat 15.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genç çiftin nikahını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kıyarken, Aktaş ve Yılmaz aileleri, genç çiftin meslektaşları ve çok sayıda seveni katılım sağladı.
Bugün 20:54 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 20:58 TSİ
Oğuzhan ve Burçe’nin mutlu günü
İlimizde uzun yıllardır gazetecilik yapan Oğuzhan Aktaş, Psikolog olan Burçe Yılmaz ile hayatını birleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz