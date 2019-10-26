Oğuzhan ve Burçe’nin mutlu günü

İlimizde uzun yıllardır gazetecilik yapan, Nermin Aktaş ve Özcan Aktaş çiftinin 2 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Oğuzhan Aktaş, Fatma ve Orhan Yılmaz çiftinin 25 yaşındaki güzel kızları Psikolog olan Burçe Yılmaz ile mutlu bir evliliğe adım attı. Genç çiftin nikah töreni saat 15.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genç çiftin nikahını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kıyarken, Aktaş ve Yılmaz aileleri, genç çiftin meslektaşları ve çok sayıda seveni katılım sağladı.