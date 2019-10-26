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Gölcük'te intihar: Evinde kendini astı!

Gölcük Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde oturan Murat Sarı, evinde intihar ederek hayatına son verdi
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Alınan bilgilere Gölcük Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde ikamet eden Murat Sarı, kendini asarak intihar etti. Sarı’yı asılı halde bulan yakınları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Sarı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Murat Sarı’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.

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