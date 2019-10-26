Muhteşem dönüş! “2-0”

Kocaelispor, sezonun 10. haftasında sahasında Erbaaspor’u konuk etti. Bu sezonki son gece maçında rakibini 2-0 mağlup eden Yeşil Siyahlılarda 3 hafta sonra sahalara dönen Kaptan “Muhteşem” Burak Süleyman 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

90 DAKİKA OYUNUN HAKİMİYDİ

Kocaelispor 90 dakika boyunca oyunun hakimiydi. Son derece coşkulu ve kimlikli bir futbol ortaya koyan ekibimiz 23’te öne geçti. Sağdan Süleyman’ın pasında Yakup önce rakibini soluna gönderdi, ardından kaleye çektiği şutun ardından fileleri buldu. (1-0) İlk 45 dakikada kalesinde pozisyon vermeyen ekibimiz Gökdeniz ile mutlak goller kaçırdı, ayrıca genç Gökdeniz’in 1 topu da direkte patladı.

DİNÇEL İLE İLK MAÇ İLK GALİBİYET

İkinci yarıda da Kocaelispor oyunun kontrolüne sahipti. Gökdeniz ile 2, Talha ve Feridun ile de 1’er akıl almaz gol kaçıran Yeşil Siyahlıları rahatlatan gol Muhteşem’den geldi. Kaleci Taylan ile Yakup arasındaki mücadele sonunda topu önünde bulan Süleyman net bir plase vuruşu ile farkı 2’ye çıkardığında dakikalar 84’ü gösteriyordu. Ancak skor 1-0’ken Erbaa’nın kaçırdığı 2 gol kritikti. Kalan zaman dilimi içinde skoru koruyan Kocaelispor, Erbaa maçında hata yapmadı ve Selahattin Dinçel ile çıktığı ilk maçtan 3 puanı 2-0’lık galibiyet ile aldı.

STİNGACİU, KAPLAN VE KADIN BASKETBOLCULAR DA İZLEDİ

Erok’un da sahasında 2 puan kaybettiği haftada Kocaelispor puanını 19’a çıkardı ve lider Erok ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Bu maçı Süper Lig’deki kadın basketbol takımımız İzmit Belediye GKS’nın sporcuları da izlerken, onlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet ve Kocaelispor’un unutulmaz kalecilerinden Stingaciu da eşlik etti. Yeşil Siyahlılar haftaya Pazar günü İstanbul deplasmanında Alemdağ ile karşılaşacak ve mücadele sentetik sahada oynanacak.