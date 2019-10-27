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Türkiye’de bir kez daha saat kaç karmaşası yaşandı!

Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de kimi cep telefonları saatleri kış saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı.
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Bu sabah birçok vatandaşın sorduğu ilk sorular, saatler ileri mi alındı, geri mi alındı, saat kaç oldu. Geçtiğimiz yıllarda saatlerin geri alınmayacağı açıklandığında telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak geri alarak kafa karışıklığına sebep olmuştu. Bu yıl da teknolojik sistemler yeni saat düzenine alışmıştır derken işler yine karıştı ve bazı telefonlar ve akıllı cihazlar saatini geri aldı.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Kış saati uygulaması kapsamında bazı ülkelerde 27 Ekim Pazar günü saatler bir saat geri alınacak. Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti yani Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak

SAAT KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

TÜRKİYE ARTIK GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE GMT

yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir. Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün

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