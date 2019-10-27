Dilovası’nda son günlerde önemli bir dolandırıcılık girişiminin gerçekleştiği öğrenildi. Daha önce de benzer bir girişimin olduğu olayla ilgili Dilovası Belediyesi yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Dilovası Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Dilovası Belediye Başkanı ya da kurumun adı kullanılarak bazı işadamları ve vatandaşlardan yardım talebinde bulunulduğu konusunda bazı şikayetler aldık. Dilovalı işadamları ve halkının yardım talebinde bulunan bu dolandırıcılara itibar etmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur” açıklaması yapıldı.
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Başkanın adıyla dolandırmaya çalışıyorlar
Dilovası Belediyesi, Başkan Hamza Şayir ya da Dilovası Belediyesi adına iş adamları ve vatandaşları arayarak para talep eden kişiler hakkında uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz