Dilovası’nda son günlerde önemli bir dolandırıcılık girişiminin gerçekleştiği öğrenildi. Daha önce de benzer bir girişimin olduğu olayla ilgili Dilovası Belediyesi yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Dilovası Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Dilovası Belediye Başkanı ya da kurumun adı kullanılarak bazı işadamları ve vatandaşlardan yardım talebinde bulunulduğu konusunda bazı şikayetler aldık. Dilovalı işadamları ve halkının yardım talebinde bulunan bu dolandırıcılara itibar etmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur” açıklaması yapıldı.