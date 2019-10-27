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Nagehan Alçı'dan "PKK güçlenmeli" çıkışı

"Asimile olmuş Kürtler beni ilgilendirmiyor" diyen Alçı, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG için ise, "Önemli olan YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü hale gelmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
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AKP’ye verdiği destekle bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, yaklaşık bir ay önce Habertürk TV’nin canlı yayınında söyledikleri krize neden olmuştu. Nagehan Alçı, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti’ne “katil devlet” demişti.

Nagehan Alçı’nın Türkiye’ye “katil devlet” demesi sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyünce, Habertürk TV bir süre canlı yayınlanan programlara Nagehan Alçı’yı konuk olarak çıkarmamıştı.

Ta ki önceki güne kadar…

Nagehan Alçı haftalar sonra Habertürk TV’de yayınlanan sabah programı “Para Gündem”e konu oldu. Türkiye’ye “katil devlet” diyen Nagehan Alçı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya karşı yürüttüğü “Barış Pınarı Harekatı”nı ve yapılan mutabakatları yorumladı.

"ASİMİLE OLMUŞ KÜRTLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Nagehan Alçı, söz konusu programda ise, yine tartışma yaratan ifadeler kullandı.

"Asimile olmuş Kürtler beni ilgilendirmiyor" diyen Alçı, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG için ise, "Önemli olan YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü hale gelmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Alçı'ya "Bunun siyasi kanadı kim" diye sorulurken, Alçı ise, "PYD, bu PKK’dır ama vardır. Bunun bir tekabül ettiği sosyal kesim vardır Suriye içinde" şeklinde yanıt verdi...

"BU İMKANI ONA SUNANLARI KUTLAYALIM"

Öte yandan, bir süredir Habertürk TV’de programlara yorumcu olarak katkı veren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da, Nagehan Alçı’nın “katil devlet” sözlerine tepki göstermiş ve “HaberTürk’ün, izleyicileri nezdinde kendilerine de zarar veren FETÖ artığı Nagehan Alçı’yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım. Kırdığı koz kırkı geçen birinin bu denli himaye görmesine kızdım. FETÖ artığı birini 15 Temmuz programına bile çağırdılar. Yok artık!” demişti.

Ahmet Yavuz, Nagehan Alçı'nın yeniden programa çıkmasına ve sarf ettiği sözlere, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yavuz, "Yeniden sahne almış ve ABD’nin yapmak istediği ve Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtıyla önleme çalıştığı devletçiği aleni savunmuş. Mutlaka izleyin lütfen. Bravo diyerek bu imkanı ona sunanları kutlayalım!" ifadelerini kullandı.

Bugün 10:34 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - hala özgür gezebiliyorsa bravo demek ki bağlantıları kozları sağlam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ekim 13:18
01

Tekin 41 - KENDIDE KOCASIDA ALCAKTIR.BUNLARA BU FIRSATI VERENLER DAHADA ALCAKTIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ekim 10:48

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