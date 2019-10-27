Kartepe Zirvesi’ne öğrenciler yoklama zoru ile mi getirildi?

Bu yıl “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi ile ilgili İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel hem öğrencilerin yoklamayla getirildiği öne sürdü hem de “Kamu kaynaklarını pervasızca kendi partililerinize dönük bir siyasi çalışma için mi akıtmaktasınız?” şeklinde soru yöneltti.
Sosyal medya hesabından eleştirilerde bulunan Tamyüksel yaptığı paylaşımda, “İlçemizde düzenlenen "Kartepe Zirvesi" adı altında ki organizasyonun amacını bilen varsa beri gelsin.Maksat her ne ise hasıl olmuş mudur bilmiyoruz?Lakin AK Parti'nin mahalle temsilcilerinin dahi davet edildiği, okullardan öğrencilerin yoklamayla büyükşehrin otobüsleri ile taşındığı bu zirveye; herhangi bir muhalefet partisi davet edilmiş midir? Yoksa çim biçmeye dahi para bulamadığınız bu dönemde; süslü başlıklar ve konular uydurarak, kamu kaynaklarını pervasızca kendi partililerinize dönük bir siyasi çalışma için mi akıtmaktasınız? Bu sebeple mi partinizin önünden geçen kediyi bile aldığınız etkinliğe, yerel basınımızın emekçilerini almamaktasınız?” ifadelerinde bulundu.
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Yorumlar
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Mask - ADAM DOĞRU DEMİŞ
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