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İYİ Parti’li Filiz Kocaelispor maçında!

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr.Pelin Coştur Filiz Kocaelispor-Erbaaspor maçını izledi

Yasemin Kaya
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İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr.Pelin Coştur Filiz Kocaelispor- Erbaaspor maçını Solaklar Köyü, Eseler ve Recepköy’lü İYİ Parti’li Kadınlarla beraber izledi. İzmit İlçe BaşkanıFiliz,90 dakika boyunca Kocaelispor’a destekte bulundu. 

“TÜRK FUTBOLU GELECEĞE KADINLARLA ULAŞACAK”

Kocaelispor’un destekçisi olduklarını ifade eden İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz;“Unutmamalı ki, Ulusal Kurtuluş Savaşımız’ı, askerine aş taşıyan, mermi taşıyan Türk kadını ile geleceğe birlikte adımlarla kazandık. Türk futbolu da kadınlarla birlikte temiz futbola ve geleceğe beraber ulaşacaklardır” dedi.

Bugün 10:44 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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