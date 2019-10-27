Basın emekçilerinden protesto!

Sezon başından beri Kocaelispor Kulübü’nde başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Üzülmez ve kimi yönetim kurulu üyelerinin basın mensupları üzerindeki olumsuz tutumu ve anlamsız tavrı gazetecilerin canını sıkıyordu. Sezon başında yeni transferlerin sağda solda bol bol özçekimleri dolaşmasına karşın, transferlerin fotoğraflarını çekmesine rağmen kulübe maddi anlamda zarar gelmemesi için yayınlamayan ve haberlerini de yapmayan gazeteciler için “Sizin yüzünüzden 2-3 milyonluk olduk” cümlesi sarf eden Üzülmez can sıkmıştı.

BAŞKA GAZETEYE FOTOĞRAF SERVİS ETMİŞTİ

Sezon öncesinde Engin Korukır ile anlaşmasını bir kafede görüntüleyen Ahmet Akay’ın gözünün içine baka baka farklı bir gazeteye fotoğraf servis eden Başkan Üzülmez, Kocaeli Gazetesi’nden sert bir tepki görmüştü. Öte yandan yaptığı doğru bir haber nedeni ile kentteki bir gazetenin spor müdürünün görevden alınmasına neden olan ve kimi yazıların ardından gazetelerin patronlarını arayarak gazetecileri şikayet eden Üzülmez, meslektaşlarımızın işinden olmasına kadar ileri gidecek eylemlere imza atmıştı.

ELİME SOPAYI ALDIM

Asıl fonksiyonu “Spor” olmayan kimi köşe yazarlarına sinirlenen ve bu yazarlara verdiği cevaplarla daha da kendisini çıkmaza sürükleyen Üzülmez “Elime sopayı aldım” diyerek hem yönetimi, hem teknik ekibi, hem de futbolcuları müşkül pozisyona sokmuş, buna karşın spor medyası “Bunlar kişisel meseleler, kamuya bir yararı yok” diyerek bu durumu da görmezden gelmişti.

BASIN SÖZCÜLERİNİN DÜNYADAN HABERİ YOK

Göreve geldiğinde “Basın departmanı kuracağım. Tesiste sizin için çok güzel bir yer hazırlatacağım. Haftalık toplantılarımız olacak” diyen Hüseyin Üzülmez bu konuda da henüz noktayı koymuş değil. Toplamda 2 kez yapılan haftalık basın toplantıları da yapılmıyor. Basın sözcüsü olarak görev yapan iki yöneticinin birçok şeyden haberinin olmaması da vahim durumu gözler önüne seriyor! Gazeteciler basından bu kadar kaçılmasına hiçbir anlam veremiyor.

SİNİRLERİ GERDİ

Son olarak Selahaddin Dinçel’in Kocaelispor ile anlaşmasının ardından, Başkan Üzülmez ve birkaç yönetici, bir yöneticinin iş yerinden paylaşılan iki fotoğrafla haberi duyurarak basın yok sayılmıştı. Anlaşmadan bir gün sonra bir gazeteciye “Senin için basın imza töreni yapıyoruz” denilmesi gerçekleşen eylemin sanki bir lütufmuş gibi satılması anlamına geldi.

BURASINI YILLARCA GAZETECİLER KULLANDI

Körfez Spor Kulübü’nün tesisleri kullandığı dönemde soyunma odalarının üstündeki katta yer alan gazetecilerin çalışma alanını, “Yönetim kurulu toplantı odası” olarak değiştiren Yeşil Siyahlılar “Bu binaya gazeteci girmesin” kuralı da getirdi. Daha bitmedi… Kocaelispor’u takip eden gazeteciler saha içi ile ilgili de sorunlar yaşadı.

YASAK, YASAK, YASAK!

Eski teknik adam Engin Korukır “Bizim ne yaptığımızı öğrenmesinler, taktiğimizi çözmesinler” diyerek defalarca antrenmanları basına kapattı. Yine Korukır, Alpaslan Türkeş Stadı’nda da kararlar alarak “Kale arkaları dahil tüm yeşil zemine girmek yasak” kuralını getirdi. Yeni teknik adam Selahaddin Dinçel de ilk antrenman mesaisinde de basına antrenman kapatarak bir ilke imza attı!

MAKİNELERİNİ BIRAKTILAR

Genel manada bilgi alışverişinin son derece düşük olduğu kulüpte gelinen noktada basın emekçileri Kocaelispor ile ilgili sağlıklı bir çalışma ortamı ve bilgi yardımlaşmasının bir türlü sağlanmaması üzerine Erbaa maçının seremonisi esnasında fotoğraf makinelerini yere bıraktı. Yaklaşık 1 dakika bekleyen basın emekçileri tüm bu yaşananları protesto etti.