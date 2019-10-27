İl Başkanı Dedeoğlu açıklamasında; “ Kocaeli için önemli bir organizasyon olan Kartepe Zirvesi’ne çağrılan ve TC kimlik numaraları alınan değerli basın emekçilerinin içeriye alınmamasını anlamış değilim. Ankara’dan gelen ekibin uyguladığı akreditasyon nedeniyle yanlışlıklar yapılıp basın mensuplarının otelin kapısından geri çevrilmesi böylesi güzel bir organizasyona yakışmamıştır” ifadelerine yer verdi.
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Gazetecilerin zirveye alınmamasına bir tepki de DSP’den
“Mutlu Şehir Kocaeli” ana temasıyla başlayan 3. Kartepe Zirvesi’ne gazetecilerin alınmamasına bir tepki de Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu’ndan geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz