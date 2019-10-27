Gazetecilerin zirveye alınmamasına bir tepki de DSP’den

İl Başkanı Dedeoğlu açıklamasında; “ Kocaeli için önemli bir organizasyon olan Kartepe Zirvesi’ne çağrılan ve TC kimlik numaraları alınan değerli basın emekçilerinin içeriye alınmamasını anlamış değilim. Ankara’dan gelen ekibin uyguladığı akreditasyon nedeniyle yanlışlıklar yapılıp basın mensuplarının otelin kapısından geri çevrilmesi böylesi güzel bir organizasyona yakışmamıştır” ifadelerine yer verdi.