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Gazetecilerin zirveye alınmamasına bir tepki de DSP’den

“Mutlu Şehir Kocaeli” ana temasıyla başlayan 3. Kartepe Zirvesi’ne gazetecilerin alınmamasına bir tepki de Demokratik Sol Parti  İl Başkanı Halim Dedeoğlu’ndan geldi. 

Yasemin Kaya
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İl Başkanı Dedeoğlu açıklamasında; “ Kocaeli için önemli bir organizasyon olan Kartepe Zirvesi’ne çağrılan ve TC kimlik numaraları alınan değerli basın emekçilerinin içeriye alınmamasını anlamış değilim. Ankara’dan gelen ekibin uyguladığı akreditasyon nedeniyle yanlışlıklar yapılıp basın mensuplarının otelin kapısından geri çevrilmesi böylesi güzel bir organizasyona yakışmamıştır” ifadelerine yer verdi.

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Muhabir Yasemin Kaya

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